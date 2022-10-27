Foreign Policy: Киев потребовал от США высокоточные бомбы

Фото: shutterstock

Журналисты издания Foreign Policy, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, пишут, что власти Украины требуют от США и европейских стран высокоточные бомбы и кассетные боеприпасы. В Штатах в настоящее время экспорт таких систем запрещен. Отмечается, что само вооружение на территории США формально не под запретом. При этом, как пишет журнал, поставки таких боеприпасов стали бы «противоречивым политическим изменением».

Украинские чиновники продолжали требовать так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды, или DPICM — разновидность кассетных боеприпасов... а также их европейские аналоги. В США в настоящее время запрещено экспортировать эти системы, — подчеркнули авторы статьи.

Кроме того, рассказала украинский депутат Александра Устинова, Киев запросил кассетные боеприпасы BONUS. Это вооружение французско-шведского производства совместимо, в частности, с артиллерийскими орудиями НАТО. Устинова добавила, что у Швеции, вероятно, имеются «тонны оружия», необходимого Украине.

Ранее генеральный директор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес рассказал, что США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. По его словам, передача военной техники американскому правительству была осуществлена две недели назад.

В настоящее время идет развертывание комплексов на территории Украины.