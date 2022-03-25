В США признали, что эпоха безболезненных для них санкций закончилась

Санкции западных стран против Москвы могут стать причиной серьёзных и болезненных изменений в мировой финансовой системе, пишет Foreign Affairs. Отмечается, что ранее Запад не вводил подобные масштабные рестрикции против такого крупного государства, как Россия. В американском издании подчёркивают, что эпоха безболезненных санкций ушла в прошлое и миру придётся столкнуться с тяжёлыми и непредсказуемыми последствиями, которые способны перевернуть существующий порядок.

Западные руководители привыкли применять санкции против небольших стран, зная, что издержки для них самих будут незначительными. Поэтому у них мало опыта и реального понимания последствий от по-настоящему суровых мер, которые применяются против крупной экономики с глобальными связями, — отмечает издание.

Автор публикации привёл в пример санкции против Венесуэлы, Сирии или Мьянмы. Он подчеркнул, что влияние этих стран на весь мир было небольшим, в то время как вводить американские санкции в отношении Ирана пришлось очень осторожно, чтобы не вызвать потрясений на нефтяных рынках.

Какой бы мощной и оправданной ни была решимость Запада остановить Путина, творцы политики обязаны признать, что тотальное экономическое наступление создаст значительную нагрузку для мировой экономики, — считает обозреватель Foreign Affairs.

Ранее директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что санкции стран Запада в отношении России подрывают доверие к сложившейся в мире экономической системе. По его словам, нарушив устоявшиеся правила, Россию лишили половины золотовалютных резервов.

Между тем заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что страны Запада, начавшие в отношении России санкционную войну, покусились на глобальные экономические ценности. Им следует ждать от Москвы симметричный ответ, отметил он. Медведев полагает, что Запад может и дальше отказываться от экономических ценностей, «если им это не дорого».