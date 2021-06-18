Россия может открыть авиасообщение с Турцией с 1 июля

https://static.news.ru/photo/67f28b76-d009-11eb-b7fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом может объявить об открытии авиасообщения с Турцией с 1 июля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.

По данным издания, могут быть открыты семь рейсов в неделю.

Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались, — говорится в сообщении.

Окончательного решения по данному вопросу ещё нет. Forbes направил запрос представителю оперативного штаба.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Турции привела к тому, что Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с этой страной. Позже оперативный штаб продлил эти меры до 21 июня.

Ранее страны Евросоюза разрешили въезд на территорию Европы туристам, полностью вакцинированным от коронавирусной инфекции. Приезжие должны быть привиты препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения.