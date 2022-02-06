Forbes предрёк разгром ВВС Украины при «столкновении» с ВКС РФ

Украинские военно-воздушные силы безнадёжно уступают российским Воздушно-космическим силам. Их гипотетическое «сражение», скорее всего, будет недолгим, сообщает американский журнал Forbes.

В издании подсчитали , что Киев в лучшем случае сможет выставить 125 фронтовых боевых самолётов, из которых только 71 является истребителем. Из них у Украины имеется лишь 34 боеспособных двухмоторных Су-27 Flanker.

Forbes отмечает, что против столь малого числа действующих украинских истребителей российские ВКС способны развернуть сотни новых и гораздо более боеспособных самолётов. Гипотетическое «сражение» двух стран в воздухе закончится явно не в пользу Украины, считают в журнале.

Ранее стало известно, что украинская армия не обладает малозаметными типами вооружений и комплексами, способными преодолеть сложную российскую противоракетную оборону. Такое мнение высказал Марк Эпископос в статье, опубликованной американским журналом National Interest. Автор отметил, что серьёзную угрозу для военных объектов на Украине представляют российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».