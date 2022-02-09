Forbes назвал размещение МиГ-31К под Калининградом «угрозой возмездия»

Журналист Себастьен Роблин в своей статье для Forbes заявил о том, что размещение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» в прибалтийском регионе является «целенаправленным предупреждением НАТО». Два российских самолёта МиГ-31, вооружённые «Кинжалами», на авиабазу Черняховск в Калининградской области были переброшены в начале февраля, сообщает «ПолитРоссия».

По словам колумниста, то, что в Калининградской области был замечен истребитель МиГ-31К с ракетой, «очень похожей» на «Кинжал», можно расценивать как «угрозу возмездия» Европе на тот случай, если вдруг Североатлантический альянс решится на интервенцию в ответ на возможные военные действия Москвы на Украине.

Роблин процитировал слова военного аналитика Роба Ли, который отметил, что «Кинжал», запущенный из воздушного пространства данного региона, легко может долететь до большей части западноевропейских столиц, а также Анкары, менее чем за 10 минут. Дальность его полёта составляет около двух тысяч километров при скорости, в 10 раз превосходящей скорость звука.

Поводом для статьи послужили кадры, когда МиГ-31 заходил на посадку на аэродроме Чкаловск. Два истребителя МиГ-31К, вооружённые «Кинжалами», на авиабазу Черняховск в Калининградской области были переброшены в начале февраля. Они также совершили полёт над Балтийским морем.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил о создании в России первого авиаполка с истребителями МиГ-31, оснащёнными гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Полк сформирован в Воздушно-космических силах РФ.