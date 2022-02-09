Forbes назвал размещение МиГ-31К под Калининградом «угрозой возмездия»

Журналист Себастьен Роблин в своей статье для Forbes заявил о том, что размещение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» в прибалтийском регионе является «целенаправленным предупреждением НАТО». Два российских самолёта МиГ-31, вооружённые «Кинжалами», на авиабазу Черняховск в Калининградской области были переброшены в начале февраля, сообщает «ПолитРоссия».
По словам колумниста, то, что в Калининградской области
Роблин процитировал слова военного аналитика Роба Ли, который отметил, что «Кинжал», запущенный из воздушного пространства данного региона, легко может долететь до большей части западноевропейских столиц, а также Анкары, менее чем за 10 минут. Дальность его полёта составляет около двух тысяч километров при скорости, в 10 раз превосходящей скорость звука.
Поводом для статьи послужили кадры, когда МиГ-31 заходил на посадку на аэродроме Чкаловск. Два истребителя МиГ-31К, вооружённые «Кинжалами», на авиабазу Черняховск в Калининградской области были переброшены в начале февраля. Они также совершили полёт над Балтийским морем.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина заявил о создании в России первого авиаполка с истребителями МиГ-31, оснащёнными гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Полк сформирован в Воздушно-космических силах РФ.