Forbes: на Западе «улетучивается» поддержка Украины Колумнист Forbes Барнс: на Западе уровень поддержки Украины резко упал

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финансовая поддержка Украины со стороны западной общественности упала до «разочаровывающего» уровня. Это произошло всего за четыре месяца, заявила колумнист Forbes Джена Барнс в своей статье.

Автор публикации отметила, в первые дни кризиса на Украине люди «стремились поддержать» Киев, однако сейчас их интересы сместились на другие события в мире.

Барнс привела статистику организации «Врачи без границ». Оказалось, что в мае число индивидуальных пожертвований в пользу Киева упало до 21 тысячи, хотя в предыдущие месяцы оно составляло порядка 70 тысяч. В марте благотворительная организация из Южной Калифорнии Direct Relief заявила о более 80 тысяч индивидуальных пожертвований для Украины, но теперь их число уменьшилось на 90%. Упали взносы для Украины и в Международном Красном Кресте, подчеркивается в публикации.

В Чикаго в первый месяц спецоперации России Украинский национальный музей зафиксировал резкий рост посетителей, к июню посещаемость сократилась на 40%. Куратор музея Мария Климчак рассказала, у посетителей активным спросом пользовались сувениры с украинскими флагами, теперь их на прилавках полно.

Климчак беспокоится, что поддержка страны, в которой она родилась, улетучивается, — отметила Барнс.

Ранее стало известно, что Запад начинает уставать от требований Киева поставить на Украину больше оружия. Те объёмы, которые поставляются, в Киеве постоянно называют недостаточными. Страны Запада просто не могут удовлетворить запросы Киева по вооружениям. Это касается и объёмов поставок, и их сроков.