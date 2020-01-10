https://static.news.ru/photo/a2050266-33ad-11ea-969a-fa163e074e61_660.jpg Фото: CPOA Brett Kennedy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Благотворительная организация Earth Alliance, одним из основателей которой является голливудский актёр Леонардо Ди Каприо, намерена править $3 млн на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Earth Alliance выделяет $3 млн, чтобы помочь в борьбе с пожарами, обеспечить спасение дикой природы и поддержать её долгосрочное восстановление, — говорится в сообщении организации в Twitter.

Как писал NEWS.ru, жертвами огня австралийских пожаров стали более 800 миллионов животных в штате Новый Южный Уэльс, а на общенациональном уровне потери составят более миллиарда. Австралийский WWF заявляет о том, что погибли тысячи коал на центральном и северном побережьях Нового Южного Уэльса, но пока пожары не утихнут, точные потери остаются неизвестными.

В результате пожаров в Австралии уничтожены более семи миллионов гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и приблизительно три тысячи иных построек. В течение опасного сезона погибли 25 человек, включая троих пожарных.