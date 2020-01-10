Как писал NEWS.ru, жертвами огня австралийских пожаров стали более 800 миллионов животных в штате Новый Южный Уэльс, а на общенациональном уровне потери составят более миллиарда. Австралийский WWF заявляет о том, что погибли тысячи коал на центральном и северном побережьях Нового Южного Уэльса, но пока пожары не утихнут, точные потери остаются неизвестными.
В результате пожаров в Австралии уничтожены более семи миллионов гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и приблизительно три тысячи иных построек. В течение опасного сезона погибли 25 человек, включая троих пожарных.