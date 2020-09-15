Фонд Билла Гейтса заявил об отброшенном на 20 лет в развитии мире

https://static.news.ru/photo/6fc4e70c-f78f-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sandrine Thesillat/Global Look Press

Пандемия коронавируса отбросила мир на 20 лет назад. Об этом говорится в докладе Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на документ, пандемия, распространяющаяся по миру в течение нескольких месяцев, отменила результаты, которых международные организации добивались годами. В частности, на 7% выросло количество людей, живущих в крайней нищете, а охват вакцинацией от болезней опустился до показателей 1990-х.

Сначала появился сам вирус, потом правительства начали перераспределять ресурсы, чтобы с ним бороться, а затем люди перестали ходить к врачам из боязни заразиться: все это — элементы полноценной катастрофы в секторе здравоохранения, — говорится в докладе.

Однако, Гейтс считает, что вернуться к докоронавирусным показателям реально за два-три года. Однако для этого необходимо возрождение туризма выделения Всемирным банком кредитов на восстановление пострадавшим странам.

Ранее Билл Гейтс заявил, что урон для человечества от изменения климата может быть таким же губительным, как и пандемия коронавируса. В своём блоге миллиардер и филантроп предсказывает, что последствия от глобального потепления проявятся уже в ближайшие десятилетия. По данным на прошлую неделю, писал он, во всём мире от COVID-19 умерло более 600 000 пациентов. В годовом исчислении это 14 человек на 100 000. При этом по оценкам, которые приводит предприниматель, в течение следующих 40 лет повышение глобальной температуры приведёт к увеличению глобальной смертности на такую ​​же величину, сообщал NEWS.ru.