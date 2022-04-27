Фон дер Ляйен назвала заявление «Газпрома» о прекращении поставок шантажом

Урсула Фон дер Ляйен / Фото Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен назвала шантажом заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа. Евросоюз был готов к такому сценарию и уже готовится к ответным мерам, написала она в своём Twitter-аккаунте.

Заявление «Газпрома» — это очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы разрабатываем наш скоординированный ответ, — резюмировала она.

Глава ЕК заверила европейцев, что бояться нечего, и подчеркнула, что Комиссия «едина и солидарна с пострадавшими странами-участницами».

Ранее «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля из-за просрочки оплаты в рублях. Как уточнил экспортёр, иностранные компании заранее были оповещены об изменении схемы оплаты. В «Газпроме» добавили, что Болгария и Польша являются транзитными государствами и если произойдёт несанкционированный отбор российского газа из прокачиваемых объёмов в третьи страны, поставки будут сокращены на этот объём.

На фоне этого решения «Газпрома» цена газа в Европе на открытии биржевых торгов выросла на 21% — выше $1350 за тысячу кубов. Стоимость майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1374 за тысячу кубометров, или €125 за мегаватт-час.