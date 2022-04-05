Боррель и фон дер Ляйен встретятся в Киеве с Зеленским

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Евросоюза по внешнеполитическим делам Жозеп Боррель на следующей неделе приедут в Киев, проинформировал официальный представитель ЕК Эрик Мамер в Twitter. Цель визита фон дер Ляйен и Борреля — встреча с украинским главой Владимиром Зеленским.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на этой неделе отправятся в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, — указал Мамер.

Ранее новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Об этом она заявила в ходе встречи с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком, сообщает пресс-служба украинского парламента. Европейский политик при этом отметила, что Европарламент поможет Украине в восстановлении разрушенных объектов и окажет поддержку беженцам.

Она также пообещала продолжить предоставление финансовой, гуманитарной, а также военной помощи Киеву.