Flightradar: Iran Air начала массово завозить в Россию неизвестные грузы Iran Air начала массово завозить в Россию неизвестные грузы на фоне сообщений о БПЛА

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Иранские грузовые самолеты начали прибывать в Москву на фоне сообщений об отправке в Россию беспилотных летательных аппаратов. Так, на сайте отслеживания авиаперелетов Flightradar появились данные перемещения транспортника Boeing 747-21AC иранской авиакомпании Iran Air.

Самолет приземлился в московском аэропорту Шереметьево 4 сентября в 20:08 и на следующий день вылетел обратно. Всего, по данным Telegram-канала «Военный осведомитель», с 21 августа было замечено три подобных рейса из Ирана. Какие грузы содержались в иранских самолетах, неизвестно.

30 августа Washington Post сообщила, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Отмечалось, что Россия получила как минимум два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели. Также сообщалось, что часть из них уже вышла из строя. Представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию вбросом.