Флаги Турции и Азербайджана сожгли во время факельного шествия в Ереване

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency

Факельное шествие в Ереване, посвященное 109-й годовщине геноцида армян в Османской империи, началось с сожжения флагов Азербайджана и Турции, передает «Интерфакс». После этого процессия двинулась к мемориальному комплексу памяти жертв геноцида «Цицернакаберд».

Шествие организовал молодежный союз армянской революционной федерации «Дашнакцутюн». В нем приняли участие бывший президент Армении Серж Саргсян и представители оппозиции.

Ранее протестующие в Армении, выступающие против делимитации границы с Азербайджаном, перекрыли самую длинную автодорогу страны Ереван — Севан. Этот процесс между странами предусматривает передачу Баку приграничных территорий.

Позднее полиция начала задерживать участников акции протеста, перекрывших дорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией в селе Баграташен с требованием остановить делимитацию границы с Азербайджаном. Среди задержанных — политолог Сурен Петросян и полковник запаса Мигран Махсудян.

До этого Баку и Ереван пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года. Также стороны договорились завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации до 1 июля. Обсуждение вопроса проходило под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.