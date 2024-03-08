Флаги России, Белоруссии и США теперь развеваются над Байконуром Экипаж «Союза МС-25» поднял на Байконуре флаги России, Белоруссии и США

Фото: t.me/GagarinCosmonautTrainingCenter

Церемония поднятия российского, белорусского и американского флагов состоялась на Байконуре, сообщили в Роскосмосе. В ней приняли участие члены экипажа «Союз МС-25», а также их дублеры. В госкорпорации уточнили, что старт международной экспедиции запланирован на 21 марта.

Сегодня на Байконуре — церемония поднятия флагов! Основной экипаж — Олег Новицкий, Трейси Дайсон, Марина Василевская, а также их дублеры — Иван Вагнер, Доналд Петтит и Анастасия Ленкова приняли участие в торжественной церемонии. Теперь здесь развеваются флаги стран, участвующих в запуске пилотируемого корабля «Союз МС-25», — говорится в сообщении.

«Союз МС-25» доставит космонавтов на Международную космическую станцию. Российский и белорусский специалисты вернутся на Землю спустя две недели, а американка останется на станции до сентября.

Ранее Новицкий рассказал, что члены экипажей на Международной космической станции не ведут политических или религиозных споров, каждый выполняет свою работу. По его словам, это является следствием профессионализма всех участников программы, поскольку в космосе все люди тесно связаны друг с другом.