Флаг Украины на полу, встреча с дочерью Корсы: один день с мэром Горловки Корреспондент NEWS.ru провел один день с главой донецкого города Горловка

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Мэр Горловки Иван Приходько

Девятый год Горловка остается одним из самых обстреливаемых городов Донбасса. Всё это время ей руководит Иван Приходько, назначенный на пост в 2014 году указом первого главы ДНР Александра Захарченко. Как проходит рабочий день мэра Горловки, кому и за что он устраивает «разнос», почему при входе в кабинет главы администрации на полу лежит украинский флаг и что связывает Приходько с дочерью погибшей Ольги Качуры (позывной Корса) — в материале NEWS.ru.

Флаг на полу и обелиск «горловской Мадонны»

Рабочий день главы Горловки начинается в 7 часов утра. Ровно к этому времени он приезжает в здание городской администрации из расположенной неподалеку типовой пятиэтажки, где живет с женой.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Кабинет мэра Горловки

Войдя в кабинет, первым делом Иван Приходько знакомится со свежими сводками городских служб о новых разрушениях, которые за минувшие сутки нанесла Горловке украинская армия.

Дальше начинаются совещания с ведомствами и службами с тем, чтобы поврежденные объекты были восстановлены максимально быстро. Это рутинная, обычная работа, — объясняет мэр.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Флаг Украины на полу в кабинете мэра Горловки

В рабочем кабинете главы Горловки прямо на полу лежит украинский желто-синий флаг. Так что всякий вошедший волей-неволей топчется на госсимволике Украины. По мнению Ивана Приходько, «этого еще мало», «жители ненавидят [власть нынешней Украины]».

Мэр показывает сводную таблицу с цифрами ежедневных обстрелов Горловки, количеством разрушенных жилых домов, госучреждений и объектов инфраструктуры. Тут же — статистика погибших и пострадавших. По словам градоначальника, «похороны у нас, увы, проходят почти каждый день», он старается присутствовать на каждом прощании.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Детский рисунок на стене в кабинете главы Горловки

На стенах кабинета — фотографии главы ДНР Дениса Пушилина, президента России Владимира Путина, изображение знаменитой «бабушки с флагом» и детские рисунки с пожеланиями мира.

Вот наши символы: Путин, бабушка с флагом и детские рисунки, а не жовто-блакитная тряпочка, — говорит Приходько.

После 10:00 мэр объезжает различные объекты, чтобы лично проконтролировать процесс восстановления зданий, уборку города, своевременность доставки товаров повседневного спроса и цены на них. Любопытно, что, несмотря на боевые условия, на улицах Горловки идеальный порядок, не хуже, чем в Москве.

После встречи с жителями Приходько показал журналисту NEWS.ru одно из самых символичных мест Горловки — центральный городской парк. Глава администрации рассказал, что «когда Донбасс не принял результаты Майдана 2014 года, с нами решили говорить с позиции силы, направив артиллерию и авиацию на мирные кварталы».

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Место гибели Кристины Жук

23-летняя горловчанка Кристина Жук стала одной из первых жертв. Она вышла на прогулку как раз в этот парк со своей 10-месячной дочерью Кирой, и вскоре начался обстрел. Установки «Град» били по центру города. Кристину, погибшую вместе с дочерью, после смерти назвали «горловской Мадонной». На месте их гибели установлен мемориал, — рассказал мэр.

Он добавил, что в день гибели Кристины Жук ракетным ударом из «Града» был уничтожен и продуктовый рынок. Теперь там установлена стела с именами всех горловчан, погибших с 2014 года. На отдельной плите выбиты имена погибших детей.

Мечты о мире и о диссертации

Иван Приходько рассказал, что в начале 2014 года занимал невысокую должность служащего в одном из донецких райисполкомов. После смены власти в Киеве события, вспоминает он, «развивались стремительно».

Новая власть дончанам совсем не понравилась, начались массовые протестные митинги. На центральной площади Донецка стояли 35–40 тысяч демонстрантов. Иногда доходило до 50 тысяч. Каждый день! Люди вышли сказать свое «нет». Украинская милиция защищала демонстрантов. Правоохранители говорили: «Это наши люди, мы не можем [применять силу и оружие в отношении дончан]». Настоящая народная революция, — рассказал Приходько.

По его словам, крупные чиновники, занимавшие в Донбассе солидные должности, стали уезжать один за другим. Кто в Киев, кто в Европу — всеми ими, считает Приходько, «двигал страх, они считали, что ничего хорошего Донбасс не ждет». Оставшимся пришлось брать всё в свои руки.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Мэр Иван Приходько (слева) на встрече с жителями Горловки

Никакой борьбы за власть не было. Наоборот, была ситуация, что ну хоть кто-нибудь возьмите на себя ответственность руководителя. Меня Захарченко попросил возглавить Горловку — я и возглавил, — объяснил Приходько.

Глава Горловки признался, что не сомневался в итогах прошедшего в конце сентября референдума, так как «дончане все восемь лет жили надеждой на вхождение республики в состав России». Он также поблагодарил Россию, «которая нас приняла». Однако на скорое окончание военного конфликта в Донбассе, по его мнению, надеяться не стоит.

Эту войну развязал «цивилизованный» Запад, которому не дает покоя развивающаяся самостоятельная Россия. Запад влил в Украину огромные деньги, и он не отступит. Я понимаю, что военные действия против России будут продолжены. И все горловчане это понимают. Что делать? Очень просто: лупить в ответ по противнику «Сарматами» и «Ураганами». Другого стука ни режим Зеленского, ни их западные партнеры и кураторы не понимают, — считает глава Горловки.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Мэр Горловки Иван Приходько

Сам Иван Приходько планирует в ближайшее время «максимально тщательно изучить российское законодательство, так как законы ДНР несколько отличались от российских». Говоря о более дальних планах, мэр заявил, что после наступления мира он мечтает написать диссертацию «о методах управления фронтовым городом в условиях боевых действий». Глава администрации выразил надежду, что его опыт окажется полезным, поскольку «все существующие методички и обучающие пособия для госслужащих описывают принципы госслужбы в мирное время, а для военного времени таких пособий, насколько мне известно, не существует».

Хочется уже работать в мирное время. Оно будет не менее напряженное. Предстоит восстанавливать дороги, поврежденные дома и инфраструктуру, планируется запуск новых предприятий. Много работы впереди, но сначала надо завершить СВО победой России, — резюмировал Приходько.

Встреча с дочерью Корсы

Далее Иван Приходько провел серию встреч и совещаний с «разносами некоторых сотрудников». «А было за что», — кратко пояснил причину недовольства подчиненными мэр.

Около 17:00 к градоначальнику заехала Елена Карабет — дочь командира артдивизиона армии ДНР Ольги Качуры, погибшей под Горловкой 29 июля 2022 года и удостоенной звания Героя ДНР и Героя России (посмертно). Приходько был близким другом Корсы и знает ее дочь с детства. После гибели Качуры он по-отечески опекает Алену.

Фото: Личный архив Елены Карабет Погибшая Ольга Качура с дочерью Аленой

По словам мэра, жестче руководителя, чем Ольга, в ДНР «не было, нет и, наверное, не будет»: «Приезжаешь в батальон — безукоризненный порядок, на реактивных установках ни пылинки». Алена призналась, что еще до конца не осознала утрату.

Созванивались с мамой за полчаса (до того, как Корса погибла. — NEWS.ru). Она сказала, что всё хорошо, настроение рабочее. Ну а потом обстрел и всё, — рассказала Алена.

Разговор зашел и об объявленной в России частичной мобилизации. Алена сказала, что с пониманием относится к тем, кто боится быть призванным и участвовать в боях.

Войны не боится только дурак. И мама говорила: всегда присутствует инстинкт самосохранения. Но следом ты или берешь и защищаешь свою землю, или бежишь. Но второй вариант — это не выбор сильных людей, — резюмировала дочь Ольги Качуры.

После 19:00 мэр Горловки снова едет на ряд объектов, которые попали под обстрелы и получили повреждения. Он ставит задачу восстановить части зданий в кратчайшие сроки, даже если это потребует круглосуточной работы коммунальных служб. Только после этого Иван Приходько отправляется домой, где его ждет жена — «сильный тыл и поддержка».