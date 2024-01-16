Флаг Украины может сгореть в космосе из-за провала американского проекта Флаг Украины сгорит в космосе вместе с лунным модулем Peregrine

Фото: Kim Shiflett/Nasa/Global Look Press

Старт ракеты Vulcan с лунным посадочным модулем Astrobotic Peregrine

Флаг Украины может сгореть в атмосфере Земли вместе с аварийным американским космическим модулем Peregrine, сообщает издание «Страна.ua». По словам исполнительного директора компании Astrobotic Джона Торнтона, неудавшаяся миссия завершится 18 января. В настоящее время аппарат, который должен был достигнуть поверхности Луны, направляется к Земле.

Лунный модуль Peregrine был запущен в космос с помощью ракеты-носителя Vulkan. Отмечается, что к модулю был прикреплен груз, в том числе флаг и карта Украины на металлической пластине, разработанной украинско-британской компанией Spacebit. Предполагалось, что модуль совершит посадку на Луне 23 февраля, однако проект был признан провальным из-за аварии. По словам специалистов, через восемь часов после старта ракеты в модуле Peregrine произошел сбой, а также утечка топлива. Устранить проблему так и не удалось.

Как сообщалось ранее, компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Vulkan, на борту которой находится прах клиентов другой компании — Celestis Memorial Spaceflight. Она продает ритуальные услуги «космического» масштаба с 1994 года. Отмечается, что отправка человеческого праха в космос вызвала недовольство у индейцев Навахо, для которых Луна является священным местом.