Флаг Израиля появился на зданиях в Киеве и Лондоне: фото городов Флаги Израиля и их изображения появились на зданиях ряда европейских городов

Фото: Kirsty Wigglesworth/AP/TASS

Флаг Израиля на фасаде Даунинг-стрит, 10, в Лондоне

Флаги Израиля появились на зданиях многих европейских городов в знак солидарности с еврейским государством.

В Лондоне полотнищем со звездой Давида была подсвечена резиденция британского премьера. Флаг появился возле здания Еврокомиссии в Брюсселе. В Берлине госсимвол Израиля подняли над зданием бундестага, ведомством федерального канцлера, а его изображение появилось на Бранденбургских воротах. В Киеве флаги Израиля появились на ряде зданий, а также на цифровых рекламных конструкциях.

NEWS.ru собрал в галерее фотографии с израильскими флагами, поднятыми в европейских городах.