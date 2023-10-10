Флаг Израиля на фасаде Даунинг-стрит, 10, в Лондоне
Флаги Израиля появились на зданиях многих европейских городов в знак солидарности с еврейским государством.
В Лондоне полотнищем со звездой Давида была подсвечена резиденция британского премьера. Флаг появился возле здания Еврокомиссии в Брюсселе. В Берлине госсимвол Израиля подняли над зданием бундестага, ведомством федерального канцлера, а его изображение появилось на Бранденбургских воротах. В Киеве флаги Израиля появились на ряде зданий, а также на цифровых рекламных конструкциях.
NEWS.ru собрал в галерее фотографии с израильскими флагами, поднятыми в европейских городах.
Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS
Акция в поддержку Израиля в Киеве
Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS
Акция в поддержку Израиля в Киеве
Фото: Eva Marie UzcaМЃtegui/AP/TASS
Флаг Израиля на небоскребе Paramount Miami Worldcenter в Майами
Фото: Eva Marie UzcaМЃtegui/AP/TASS
Флаг Израиля на небоскребе Paramount Miami Worldcenter в Майами