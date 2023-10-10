Флаги Израиля появились на зданиях многих европейских городов в знак солидарности с еврейским государством.

В Лондоне полотнищем со звездой Давида была подсвечена резиденция британского премьера. Флаг появился возле здания Еврокомиссии в Брюсселе. В Берлине госсимвол Израиля подняли над зданием бундестага, ведомством федерального канцлера, а его изображение появилось на Бранденбургских воротах. В Киеве флаги Израиля появились на ряде зданий, а также на цифровых рекламных конструкциях.

NEWS.ru собрал в галерее фотографии с израильскими флагами, поднятыми в европейских городах.

Акция в поддержку Израиля в Киеве

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS

Акция в поддержку Израиля в Киеве

Флаг Израиля на небоскребе Paramount Miami Worldcenter в Майами

Фото: Eva Marie UzcaМЃtegui/AP/TASS

Флаг Израиля на небоскребе Paramount Miami Worldcenter в Майами

Акция в поддержку Израиля в Бремене

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Акция в поддержку Израиля в Бремене

Акция в поддержку Израиля в Риме

Фото: Riccardo Rimondi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акция в поддержку Израиля в Риме

Акция в поддержку Израиля в Берлине

Фото: Sven KÃuler/dpa/Global Look Press

Акция в поддержку Израиля в Берлине

Акция в поддержку Израиля в Болгарии

Фото: Valentina Petrova/AP/TASS

Акция в поддержку Израиля в Болгарии

Акция в поддержку Израиля в Париже

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акция в поддержку Израиля в Париже