Физиогномист по улыбке определила любимого ребёнка Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II испытывает к младшему сыну самые трепетные материнские чувства, к такому выводу пришла эксперт по языку тела Джуди Джеймс, которая проанализировала поведение монарха с её детьми. Изучив множество снимков королевской семьи, специалист смогла найти фотографию, где изображена Елизавета II и её сын принц Эдвард. Улыбка королевы выдаёт в ней особую любовь к сыну, объяснила Джеймс. Об этом она рассказала изданию Express.

Елизавета смотрит на Эдварда с добродушной улыбкой, демонстрируя свой материнский восторг. Филипп и другие братья и сёстры стоят вокруг его коляски и смотрят на него с выражением искренней любви. Он являлся центром вселенной и источником радости для всех, — пояснила физиогномист.

Она добавила, что основной причиной этому является то, что принц Эдвард появился у монарха, когда она уже состоялась как правительница и могла полностью насладиться заботой о ребёнке. Граф Уэссекский родился в 1964 году и является младшим из четырёх детей королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

Ранее королева в личном разговоре с принцем Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней в США, сказала, что теперь он больше не будет носить звание «Его Королевское Высочество». Для Эндрю это означает, что он будет полностью отстранён от официальной королевской жизни.