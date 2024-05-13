Физики объявили о возможном доказательстве существования глюболов PRL: группа физиков представила результаты исследования о существовании глюболов

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Международная группа физиков сообщила о возможном доказательстве глюболов, говорится в исследовании, опубликованном журналом Physical Review Letters (PRL). Ученые провели эксперименты на Пекинском электрон-позитронном коллайдере.

Исследование проводилось в Институте физики высоких энергий в Пекине. Исследователям удалось проанализировать 10 млрд событий, полученные за последние 10 лет. Ученые обнаружили свидетельства существования частиц со средней массой 2395 мегаэлектронвольт на квадратную секунду. Такие данные соответствуют ожидаемым параметром для глюболов.

Термин означает гипотетические взаимодействия, которые происходят между глюонами - носителями сильного ядерного взаимодействия. Ученые считают, что они удерживают кварки вместе и формируют адроны (протоны и нейтроны) и мезоны (частицы, состоящие из кварка и антикварка). Также существует предположение о способности глюонов образовывать частицы без участия кварков - глюболов.

Исследователям необходимо дальше продолжать работу, чтобы подтвердить свои догадки. Представленные учеными результаты не являются абсолютным доказательством существования глюболов.

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