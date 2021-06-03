Вилле Скиннари: я всегда советовал финскому бизнесу учить русский язык

Финляндия традиционно занимает особое место на Петербургском международном экономическом форуме. Близость этой страны к Северной столице оправдывает особое отношение финнов к Петербургу. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

— Каковы ваши ожидания от форума? С какой повесткой вы приехали?

— Прежде всего это первый раз за долгое время, когда у нас есть возможность поговорить о глобальных вызовах, а также о глобальных решениях. Я считаю присутствие на этом форуме очень важным для Финляндии и финских компаний, которые могут предложить решения в области цифровизации и борьбы с глобальным потеплением. И, конечно, для Финляндии это возможность поддержать диалог с нашими коллегами из России как в сфере бизнеса, так и в сфере политики.

— Как пандемия повлияла на финский бизнес в России, не наблюдается ли оттока капиталов?

— Россия есть и будет очень важным торговым партнёром для Финляндии. Есть много компаний, которые уже работают в России на локальном уровне, и, конечно, у нас есть много компаний, которые экспортируют в Россию. Прежде всего я должен сказать, что ценю сотрудничество между нашими правительствами в области логистики и торговли, которое мы поддерживали во время пандемии. Наша граница функционировала в штатном режиме. Для людей и компаний очень важно, чтобы логистика работала. Конечно, пандемия принесла компаниям проблемы, они много потеряли. Но некоторые из них много выиграли. Другими словами, пандемия не была такой уж честной к бизнесу. Но я слышал хорошие новости от финских компаний в России — дела у них идут хорошо. Поэтому я смотрю на будущее очень позитивно.

— Финская граница до сих пор закрыта для большинства российских граждан, в том числе для туристов. Можете ли вы назвать сроки её открытия с учётом кампании по вакцинации в обеих странах?

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— Прежде всего хотел бы подчеркнуть: мы должны понимать, что это глобальная пандемия. Никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Поэтому важно, чтобы программы по вакцинации проходили по всему миру. Что касается Финляндии, то мы усердно над этим работаем и вакцинация проходит хорошо. Наша цель — открыться, как только это будет безопасно. Я очень рад, что Finnair смогли открыть прямые рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург. Авиарейсов всё больше и больше, и ими пользуется всё больше людей. Мы видим, что трафик возвращается. У нас также была возможность организовать авиасообщение между Хельсинки и Москвой, что, безусловно, хорошо. И мы, конечно, с нетерпением ждём запуска поездов «Аллегро», как только ситуация с пандемией позволит.

— Какие препятствия для финского бизнеса в России вы видите?

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— Со стороны Финляндии есть большой интерес к ведению бизнеса в России. Большие финские компании хорошо знают российский рынок. Они знают регионы, знают людей, их язык и культуру. Они давно и успешно здесь работают. Но что касается малого и среднего бизнеса, он нуждается в помощи, чтобы понять местные правила и законы, понять местный экономический климат. Я всегда советовал финскому бизнесу изучать русский язык и активно осваивать российский рынок. Особенно здесь, в Ленинградской области, потому что это хорошая стартовая площадка для последующего расширения деятельности на всю Россию. Области, которым мы должны уделять большее внимание, чем сейчас, — это возобновляемые источники энергии (ВИЭ), утилизация отходов, цифровизация, сети 5G. Мы должны представить более широкие и всеобъемлющие продукты в этих областях.

— Я был рад узнать здесь, на форуме, что финские компании как раз заняты формированием консорциумов с российской стороной, чтобы представить лучшие решения для борьбы с климатическими изменениями, развития ВИЭ, цифровизации. Тот факт, что мы давно знаем друг друга, очень помогает в этом деле.

— Проявляют ли российские компании такой же интерес к «зелёной» повестке, как финские?

— На форуме я стал свидетелем того, как российские компании проявляют интерес к инвестированию в технологии борьбы с климатическими изменениями. Но, конечно, нам прежде всего нужно частно-государственное партнёрство. Поэтому так важна цель правительства Финляндии достичь углеродной нейтральности к 2025 году. Но эти цели реализует не правительство. В основном этим занят частный сектор, который предлагает решения для формирования дорожной карты углеродной нейтральности. Инициативу берут на себя и города. Например, мой родной город Лахти, текущая европейская «зелёная» столица. Я вижу возможности для внедрения так называемых решений умных городов и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

— Собирается ли Финляндия закупать российские вакцины от коронавируса?

— Финляндия участвует в единой европейской схеме закупок вакцин, и, конечно, она привержена этой программе. До сих пор кампания по вакцинации в Финляндии проходила довольно хорошо. Мы ожидаем, что 70% граждан будут привиты к июлю. Что же касается новых вакцинаций, здесь нужно ориентироваться на решения Европейского агентства лекарственных средств. Мы ждём результатов его экспертизы, чтобы принимать соответствующие решения.