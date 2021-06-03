 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Вилле Скиннари
Мир

Вилле Скиннари: я всегда советовал финскому бизнесу учить русский язык

Цели Финляндии на полях экономического форума в Петербурге
20:55, 03 июня 2021
Фото: svkk.ru
NEWS.ru

Финляндия традиционно занимает особое место на Петербургском международном экономическом форуме. Близость этой страны к Северной столице оправдывает особое отношение финнов к Петербургу. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал министр международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

— Каковы ваши ожидания от форума? С какой повесткой вы приехали?

— Прежде всего это первый раз за долгое время, когда у нас есть возможность поговорить о глобальных вызовах, а также о глобальных решениях. Я считаю присутствие на этом форуме очень важным для Финляндии и финских компаний, которые могут предложить решения в области цифровизации и борьбы с глобальным потеплением. И, конечно, для Финляндии это возможность поддержать диалог с нашими коллегами из России как в сфере бизнеса, так и в сфере политики.

— Как пандемия повлияла на финский бизнес в России, не наблюдается ли оттока капиталов?

— Россия есть и будет очень важным торговым партнёром для Финляндии. Есть много компаний, которые уже работают в России на локальном уровне, и, конечно, у нас есть много компаний, которые экспортируют в Россию. Прежде всего я должен сказать, что ценю сотрудничество между нашими правительствами в области логистики и торговли, которое мы поддерживали во время пандемии. Наша граница функционировала в штатном режиме. Для людей и компаний очень важно, чтобы логистика работала. Конечно, пандемия принесла компаниям проблемы, они много потеряли. Но некоторые из них много выиграли. Другими словами, пандемия не была такой уж честной к бизнесу. Но я слышал хорошие новости от финских компаний в России — дела у них идут хорошо. Поэтому я смотрю на будущее очень позитивно.

— Финская граница до сих пор закрыта для большинства российских граждан, в том числе для туристов. Можете ли вы назвать сроки её открытия с учётом кампании по вакцинации в обеих странах?

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Прежде всего хотел бы подчеркнуть: мы должны понимать, что это глобальная пандемия. Никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Поэтому важно, чтобы программы по вакцинации проходили по всему миру. Что касается Финляндии, то мы усердно над этим работаем и вакцинация проходит хорошо. Наша цель — открыться, как только это будет безопасно. Я очень рад, что Finnair смогли открыть прямые рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург. Авиарейсов всё больше и больше, и ими пользуется всё больше людей. Мы видим, что трафик возвращается. У нас также была возможность организовать авиасообщение между Хельсинки и Москвой, что, безусловно, хорошо. И мы, конечно, с нетерпением ждём запуска поездов «Аллегро», как только ситуация с пандемией позволит.

— Какие препятствия для финского бизнеса в России вы видите?

unsplash.com

— Со стороны Финляндии есть большой интерес к ведению бизнеса в России. Большие финские компании хорошо знают российский рынок. Они знают регионы, знают людей, их язык и культуру. Они давно и успешно здесь работают. Но что касается малого и среднего бизнеса, он нуждается в помощи, чтобы понять местные правила и законы, понять местный экономический климат. Я всегда советовал финскому бизнесу изучать русский язык и активно осваивать российский рынок. Особенно здесь, в Ленинградской области, потому что это хорошая стартовая площадка для последующего расширения деятельности на всю Россию. Области, которым мы должны уделять большее внимание, чем сейчас, — это возобновляемые источники энергии (ВИЭ), утилизация отходов, цифровизация, сети 5G. Мы должны представить более широкие и всеобъемлющие продукты в этих областях.

— Я был рад узнать здесь, на форуме, что финские компании как раз заняты формированием консорциумов с российской стороной, чтобы представить лучшие решения для борьбы с климатическими изменениями, развития ВИЭ, цифровизации. Тот факт, что мы давно знаем друг друга, очень помогает в этом деле.

— Проявляют ли российские компании такой же интерес к «зелёной» повестке, как финские?

— На форуме я стал свидетелем того, как российские компании проявляют интерес к инвестированию в технологии борьбы с климатическими изменениями. Но, конечно, нам прежде всего нужно частно-государственное партнёрство. Поэтому так важна цель правительства Финляндии достичь углеродной нейтральности к 2025 году. Но эти цели реализует не правительство. В основном этим занят частный сектор, который предлагает решения для формирования дорожной карты углеродной нейтральности. Инициативу берут на себя и города. Например, мой родной город Лахти, текущая европейская «зелёная» столица. Я вижу возможности для внедрения так называемых решений умных городов и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Собирается ли Финляндия закупать российские вакцины от коронавируса?

— Финляндия участвует в единой европейской схеме закупок вакцин, и, конечно, она привержена этой программе. До сих пор кампания по вакцинации в Финляндии проходила довольно хорошо. Мы ожидаем, что 70% граждан будут привиты к июлю. Что же касается новых вакцинаций, здесь нужно ориентироваться на решения Европейского агентства лекарственных средств. Мы ждём результатов его экспертизы, чтобы принимать соответствующие решения.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео