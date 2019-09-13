https://static.news.ru/photo/92f7feba-d5a5-11e9-980a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Саули Ниинистё Фото: Sergei Chuzavkov/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Финляндии Саули Ниинистё высоко оценил работу главы Украины Владимира Зеленского во имя мира. Сейчас глава Финляндии находится с двухдневным визитом на Украине.

Мнение финского президента опубликовала его канцелярия. В частности, Саули Ниинистё заявил, что Финляндия всегда «решительно поддерживала» территориальную целостность и суверенитет Украины.

У меня была возможность несколько раз обсудить ситуацию на Украине, в том числе с Макроном и президентом Путиным, а теперь и с Вами, — заявил финский лидер, поздравив Зеленского с «приверженностью к миру» на Украине.

Журналисты спросили финского президента, что Финляндия — как председательствующая в ЕС страна — может сделать для содействия мирному процессу на востоке Украины. На это Ниинистё ответил, что его страна готова предложить «хорошие услуги посредника».

Я не помню встречи со своими зарубежными коллегами, когда бы я не поднял с ними тему о ситуации на Украине. Это уже давно в нашей повестке дня и будет оставаться там, — сказал финский лидер.

В ходе совместной пресс-конференции президентов Финляндии и Украины были подняты вопросы возможного сотрудничества двух стран в области образования и энергетики. Ниинистё заявил, что Финляндия имеет большой опыт, в частности, в сфере лесного хозяйства, которым она охотно поделится.

Финский президент также пригласил Зеленского к себе в гости.

Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Финляндии увеличения инвестиций в возглавляемую им страну.