Финский политолог связал с НАТО планы Хельсинки открыть границу с Россией Политолог Бекман: Финляндия может открыть границу с РФ в интересах НАТО

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Планы Хельсинки открыть границу с Россией могут быть связаны с НАТО, сказал в беседе с NEWS.ru финский политолог Йохан Бекман. Он считает, что решение о запуске работы контрольно-пропускных пунктов между двумя странами власти Суоми будут принимать с оглядкой на Вашингтон.

Возможно, что открыть границу могут в интересах НАТО. Решение будет приниматься в зависимости от позиции Вашингтона. Если он потребует открыть, а затем вновь закрыть границу, это будет сделано, — сказал эксперт.

Кроме того, на финские власти давит недовольство большого количества граждан, которые выступили против закрытия рубежей с Россией, считает Бекман. По его словам, речь идет в основном о русскоязычных жителях страны.

Десятки или даже сотни тысяч людей выражают свое недовольство, потому что им нужно перемещаться через границу без проблем, — заметил политолог.

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о безопасности границ, который разрешит возвращать в Россию просителей убежища. Финский премьер Петтери Орпо заявил, что в итоге это позволит открыть восточную границу страны. По его словам, власти прибегли к чрезвычайным мерам, но других средств «недостаточно для предотвращения иностранного влияния» на Финляндию.