Финский парламент рассмотрит вопрос закрытия российского консульства

Инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах набрала необходимые для рассмотрения парламентом 50 тысяч голосов, следует из итогов голосования на специализированном сайте. За предложение, которое было опубликовано в начале апреля этого года, на сегодняшний день отдали свои голоса свыше 50 200 человек.

Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии, — говорится в описании инициативы.

Закрыть консульство на Аландских островах ранее предлагали и финские активисты. Они считают, что дипломатическое представительство позволяет России вести наблюдение за страной.

ПрезидентФинляндии Саули Ниинистё не поддержал идею, отметив, что гораздо большую угрозу безопасности могло бы нанести наблюдение за территорией через спутники.

Ранее газета Ilta-Sanomat сообщила, что финские политики задумались о разрыве соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после вступления страны в НАТО. Данная территория имеет статус демилитаризованной с середины XIX века.

Российские власти знают об инициативеи считает, что руководство Финляндии должно выполнять свои обязательства в отношении демилитаризованного статуса островов, а также по обеспечению присутствия на них российского диппредставительства, несмотря на вступление Финляндии в НАТО.