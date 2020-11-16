Финские исследователи назвали новый фактор риска при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/29ab921a-281e-11eb-8bc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Исследователи Университета Турку и Университетской больницы Турку в Финляндии установили новый фактор риска при коронавирусной инфекции. Им может стать апноэ — кратковременная остановка дыхания во сне.

Учёные проанализировали данные пациентов на юго-западе Финляндии, заболевших коронавирусом во время весенней волны пандемии. У 29% пациентов ранее наблюдалось апноэ. Специалисты подчёркивают, что лишь 3,1% населения региона получают лечение от этого недуга — соответственно, значительная часть таких людей рискует заболеть коронавирусом.

Связь апноэ с COVID-19 авторы исследования объясняют корреляцией с ожирением, которое часто является следствием апноэ. Однако этот предмет требует дальнейшего детального изучения.

Это открытие достаточно убедительно обосновывает вопрос об апноэ как о факторе риска развития COVID-19. Пациент может нуждаться в стационарной помощи, если он болен коронавирусом и если также он страдает апноэ, которое может предшествовать тяжёлой форме COVID-19, — пояснил доктор Тейс Феут, один из авторов исследования, чьи слова приводит MedicalXpress.

NEWS.ru писал, что доктор Александр Мясников рассказал, как храп может привести к диабету и импотенции. В некоторых случаях он сопровождается апноэ — кратковременной остановкой дыхания. Это считается болезнью, которая может спровоцировать тяжёлые патологии, включающие ожирение, диабет, гипертонию и импотенцию.