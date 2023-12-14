Финская VR Group выкупила ходившие в Россию поезда Allegro

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Экспресс Allegro на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге

Финский железнодорожный оператор VR Group выкупил поезда SM6, ходившие в Россию под брендом Allegro, сообщила пресс-служба компании. Прежде эти поезда принадлежали совместному предприятию с РЖД Karelian Trains.

Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога. Во внутреннем междугороднем сообщении поезда войдут в эксплуатацию в 2025 году, — говорится в сообщении.

В финской компании заявили, что ОАО «РЖД» не выполнило свои финансовые обязательства по кредитам и налогам СП. В VR Group отметили, что переговоры, продолжавшиеся более полутора лет, не дали результатов. В июне 2023 года Karelian Trains не смогла выплачивать кредиты своим финансистам.

Чтобы избежать банкротства СП, VR выкупила кредиты Karelian Trains и получила право залога на поезда у финских кредиторов. И с 14 декабря четыре поезда SM6 перейдут в собственность финского железнодорожного оператора.

Гендиректор VR Элиза Маркула подчеркнула, что речь идет о высококачественных современных поездах, которые способствуют росту внутренних перевозок. Она указала, что сейчас пассажиропоток на дальних маршрутах в Финляндии увеличивается.

Поезда SM6 не использовались в депо VR более полутора лет после прекращения движения в России. Их ввод в эксплуатацию потребует технических проверок и ремонтных работ, подчеркнули в компании.

Скоростные поезда курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом с 2010 года. Allegro был единственным поездом, на котором можно было добраться из России в Евросоюз. Сообщение было приостановлено во время пандемии. В декабре 2021 года ходило по два поезда в день. В конце марта 2022 года движение прекратилось. В августе 2022 года сообщалось, что из-за отмены поездов VR понесла убыток в размере почти €40 млн.