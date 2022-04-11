Финская сеть фаст-фуда Hesburger сообщила о закрытии ресторанов в России

Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger, базирующаяся в Финляндии, сообщила о закрытии точек в России. В письме, опубликованном на официальном сайте компании, представители отметили, что рестораны будут закрываться постепенно с середины апреля до конца месяца. Уточняется, что двери ресторанов, расположенных на российской территории должны быть «немедленно закрыты».

Hesburger объявила о прекращении операций в России в начале марта. Двери всех ресторанов Hesburger будут закрыты в России в период с середины апреля до последнего дня месяца. Местным предпринимателям также было разослано уведомление о сносе, информирующее их о том, что двери ресторанов должны быть немедленно закрыты, — сказано в письме.

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» 14 марта заявила о закрытии кафе и рестораны в России в связи с ситуацией на Украине. Согласно заявлению компании, она не может гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента и высокие стандарты качества. При этом фирма обязалась выплачивать заработную плату сотрудникам и тем, кто работает на предприятиях поставщиков: их насчитывается около 62 тысяч и 100 тысяч соответственно.

Сеть ресторанов здорового питания «Грядка» в будущем заменит «Макдоналдс», заявил владелец сети Дмитрий Романов. Он рассказал, что «Грядка» работает в регионах 11 лет, у неё 14 ресторанов по России. Сейчас планируется за полтора месяца открыть восемь точек в Москве и 10 в Московской области.