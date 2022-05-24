Финнам предрекли «энергозависимость» от снегопадов в Швеции Энергетик Юшков заявил, что финны станут зависимы от шведских снегопадов

Линии электропередачи / Фото Shutterstock

Отказываясь от строительства АЭС по проекту «Росатома», Финляндия рискует попасть в зависимость от осадков в Швеции, особенно снегопадов, заявил NEWS.ru эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Собеседник объяснил, что Хельсинки придётся покупать «электричество» у соседнего государства, где большая часть выработки приходится на ГЭС. Юшков подчеркнул, что Стокгольм не является надёжным поставщиком, так как производство электроэнергии ГЭС во многом зависит от погодных условий.

Финны отказываются от российских электроэнергии и газа, хотят покупать у Швеции, но последняя известна ненадёжностью поставок — у них основная выработка на ГЭС. Если зимой снега выпадет мало или летом засуха и плотины не заполняются, сама Швеция превращается в импортёра, лишаясь выработки и экспорта дешёвой электроэнергии. И тогда как раз те, кто покупает у них электроэнергию, испытывают колоссальный дефицит. Получается, что финны ставят себя в зависимость от осадков в Швеции — довольно рискованная стратегия, — заявил Юшков.

Он добавил, что ещё одной проблемой финнов может стать, в случае вступления в НАТО, требование закрыть АЭС, построенную на советским технологиям (скорее всего, речь идёт о АЭС «Ловииса»). Юшков привёл в качестве примера литовскую Игналинскую АЭС, закрытую в конце 2009-го согласно требованиям вхождения республики в ЕС.

Запад объявляет такие, [построенные по советским технологиям], станции небезопасными и требует закрыть. Когда Литва вступила в ЕС, от них потребовали закрыть Игналинскую АЭС. От финнов по линии НАТО могут потребовать то же самое. И они превратятся в ещё более зависимую страну, — отметил Юшков.

Накануне финская ядерная энергетическая компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на постройку АЭС «Ханхикиви-1», сообщается на сайте предприятия. Власти Финляндии подали заявку на строительство атомной станции в 2015 году. Однако в мае процесс был прерван окончательно, после расторжения контракта Fennovoima с Росатомом. Эксперты оценивали стоимость АЭС в €7–7,5 млрд.

Ранее в Росатоме назвали «непонятным» решение финской компании Fennovoima об отказе в сотрудничестве с дочерним предприятием Росатома RAOS Project для строительства АЭС «Ханхикиви-1». Сотрудники российской корпорации отметили, что со своей стороны выполняли все обязанности и соблюдали все международные требования.