Лидеры стран НАТО приняли официальное решение пригласить Финляндию и Швецию в Альянс, говорится в декларации, распространенной после первого заседания саммита НАТО в Мадриде. В документе отмечается, что присутствие этих двух стран в Блоке сделает его сильнее.
Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО. Вступление Финляндии и Швеции укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее... Безопасность Финляндии и Швеции имеет важное прямое значение для Альянса, в том числе во время процесса вступления, — отмечается в документе.
Кроме того, страны — члены НАТО условились подписать соответствующий протокол о вступлении. Решение будет ратифицироваться парламентами всех государств, которые входят в Альянс — на текущий момент таких стран 30.
Против вступления Швеции и Финляндии в НАТО ранее выступала Турция, однако в Мадриде был подписан меморандум по безопасности между этими тремя странами. После этого Анкара решила снять все свои возражения про членство Хельсинки и Стокгольма в Блоке.