Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в Альянс

Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встреч НАТО с Финляндией и Швецией по поводу их заявки на вступление в НАТО

Лидеры стран НАТО приняли официальное решение пригласить Финляндию и Швецию в Альянс, говорится в декларации, распространенной после первого заседания саммита НАТО в Мадриде. В документе отмечается, что присутствие этих двух стран в Блоке сделает его сильнее.

Сегодня мы приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами НАТО. Вступление Финляндии и Швеции укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее... Безопасность Финляндии и Швеции имеет важное прямое значение для Альянса, в том числе во время процесса вступления, — отмечается в документе.

Кроме того, страны — члены НАТО условились подписать соответствующий протокол о вступлении. Решение будет ратифицироваться парламентами всех государств, которые входят в Альянс — на текущий момент таких стран 30.

Против вступления Швеции и Финляндии в НАТО ранее выступала Турция, однако в Мадриде был подписан меморандум по безопасности между этими тремя странами. После этого Анкара решила снять все свои возражения про членство Хельсинки и Стокгольма в Блоке.