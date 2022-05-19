Финляндию и Швецию назвали козырем Турции в споре с США Турецкий политолог Дюрре назвал финнов и шведов козырем Эрдогана в споре с США

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Mustafa Kaya/XinHua/ Global Look Press

Финляндия и Швеция стали козырем президента Турции Реджепа Эрдогана в спорах с США, заявил NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Эксперт отметил, что Анкара попытается добиться снятия части санкций в обмен на одобрение членства упомянутых стран в НАТО. Таким образом собеседник прокомментировал жёсткую риторику лидера Турции в адрес Стокгольма и Хельсинки, он назвал их «очагом терроризма» за поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК).

Эти заявления больше направлены в адрес США, это просто повод решить некоторые существующие вопросы между США и Турцией. Впервые за долгие годы, как мне представляется, у Эрдогана появился серьёзный козырь для торга для снятия некоторых санкций в отношении Турции. Особенно в области оборонных систем, поставок запчастей для F-16, находящихся на вооружении Турции и нуждающихся в обновлении. Но на самом деле у Анкары есть и определённые претензии к финнам и шведам — там живут некоторые гюленовцы и сторонники РПК, — отметил Дюрре.

По его словам, Эрдоган добьётся успеха в споре с США и конгресс снимет запрет на поставки запчастей для F-16, а вопрос членства Финляндии и Швеции в НАТО используется именно для торга. В ином случае, добавил политолог, Турции пришлось бы «поругаться со всем миром», так как РПК поддерживают не только Стокгольм и Хельсинки, «но и Россия».

Накануне Турция проинформировала членов НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии и будет продолжать ту же линию, у Анкары есть полномочия заблокировать вступление в НАТО обеих названных стран, которые являются «очагом терроризма».

Эрдоган отметил, что не намерен разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и продолжает «телефонную дипломатию» с ними обоими. Свою позицию он объяснил тем, что новая мировая война никому не выгодна.

Ранее президент Турции высказался против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Его позиция обоснована тем, что эти два кандидата поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией. Хельсинки и Стокгольм дают организации курдов преференции, а также позволяют вести агитацию и открывать офисы.