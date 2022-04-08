Финляндия вышлет двух российских послов

Власти Финляндии приняли решение о высылке двух сотрудников посольства РФ. Об этом сообщили в канцелярии президента, пишет ТАСС. Кроме того, одному из российских дипломатов отказано в продлении визы. В канцелярии уточнили, что такое решение «отвечает шагам, предпринятым другими странами Евросоюза».

Финляндия вышлет двух человек, направленных на работу в посольство России. В дополнение к этому одному из работников посольства не будет продлена виза. МИД проинформирует об этом российского посла, — говорится в сообщении.

Накануне власти Японии объявили персонами нон грата восемь российских дипломатов и работников торгового представительства. Об этом заявила на пресс-конференции представитель МИД Японии. При этом о сроках исполнения данного решения сотрудник дипведомства не сообщила.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов объяснил причину массовой высылки российских дипломатов. По его словам, таким символическим актом западные страны хотят продемонстрировать своё неудовольствие, не жертвуя ничем серьёзным.