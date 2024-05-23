Финляндия выгонит всех русских? Зачем Хельсинки открывает границу

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Депутаты парламента Финляндии рассмотрят законопроект о депортации беженцев, прибывших из России. В Хельсинки утверждают, что в случае принятия документа будет частично открыта граница с РФ. Эксперты указывают, что проблема в отношениях между государствами заключается не только в просителях убежища. Почему финны закрыли границу на самом деле, зачем хотят вновь ее открыть и кого именно намерены высылать из страны — в материале NEWS.ru.

Что говорится в законопроекте о депортации из Финляндии

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о безопасности границ, который разрешит возвращать в Россию просителей убежища. Финский премьер Петтери Орпо заявил, что в случае одобрения депутатами данная инициатива позволит открыть восточную границу страны. По его словам, власти прибегли к чрезвычайным мерам, но других средств «недостаточно для предотвращения иностранного влияния» на Финляндию.

Согласно проекту, прибывших со стороны РФ беженцев будут содержать в специальных центрах на границе, пока принимается решение о предоставлении убежища. Тех, кто получит отказ, депортируют. Исключение составят лица, которым угрожают смертная казнь, пытки или жестокое обращение на родине.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», — сказал Орпо.

В МВД Финляндии заявили, что инициатива противоречит конституции, законодательству ЕС и международным соглашениям. По этой причине для ее одобрения необходимо большинство в пять шестых голосов. Для принятия обычного закона достаточно более половины.

Власти Финляндии положительно оценивают перспективы принятия проекта, сказал в беседе с NEWS.ru финский политолог Йохан Бекман. «Рассмотрение закона уже началось. Власти смотрят на него очень оптимистично. Скорее всего, этот документ будет принят, несмотря на то что в нем множество нарушений международного права, включая закон о правах беженцев», — заметил он.

Фото: Kimmo RÃisÃnen/Keystone Press Agency/Global Look Press Российско-финляндская граница

Как испортились отношения России и Финляндии

Финляндия, вступившая в НАТО в апреле 2023 года, в декабре полностью закрыла сухопутную границу с Россией. Хельсинки обвинил Москву в росте потока мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Позже власти Суоми запретили прогулочным судам из РФ пользоваться пунктами пропуска в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

28 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из-за антироссийской политики Финляндия утратила суверенитет и возможность развиваться. По его словам, турпоток в страну остановился, бизнес закрывается, муниципалитеты начинают исчезать из-за оттока населения. Володин предположил, что решение о закрытии КПП будет стоить Финляндии порядка €3 млрд.

В сентябре 2022 года финские власти закрыли въезд для российских туристов. Пересекать границу разрешили лишь тем, кто посещает страну в гуманитарных целях или для лечения, членам семей граждан ЕС и еще некоторым категориям граждан. Кроме того, финские власти строят стену на границе с РФ. В марте 2024 года они сообщили, что выделят €74 млн на то, чтобы ускорить ее возведение. Завершить работы планируется к 2026-му.

Бекман подчеркнул, что риторика Хельсинки по вопросу закрытия границы с Россией была жесткой. При этом, по его мнению, она не имела под собой никаких оснований. «Власти Финляндии развивали идею о том, что РФ якобы совершила гибридную атаку на страну и специально забрасывала на ее территорию беженцев из стран третьего мира. Это, конечно, фейк. Во-первых, никто никого не забрасывал, во-вторых, количество беженцев довольно небольшое», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что истинной причиной закрытия границы было вступление Финляндии в НАТО и создание американских баз на ее территории. КПП в будущем могут возобновить работу, добавил Бекман.

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press Российско-финляндская граница

Почему Финляндия может открыть границу с РФ

В Финляндии подняли вопрос об открытии границы с Россией из-за убытков, которые страна понесла за последние месяцы, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, после закрытия восточных рубежей финская экономика переживает спад, сокращается популяция в приграничных районах.

«Кроме того, финны видят, что на фоне закрытия их границ рубежи Латвии и Литвы в сторону Калининграда функционируют в полном объеме. Там нет никаких групп беженцев. В конце прошлого года финны обрели новостную славу — значит, можно заканчивать», — сказал эксперт.

В свою очередь Бекман заявил, что многие жители Финляндии недовольны позицией властей, поскольку не могут перейти границу с РФ. В основном это русскоязычные граждане, отметил он.

«Десятки или даже сотни тысяч людей выражают свое недовольство, потому что им нужно перемещаться через границу без проблем. Возможно, ее могут открыть в интересах НАТО. Решение будет приниматься в зависимости от позиции Вашингтона. Если он потребует открыть, а затем вновь закрыть границу, это будет сделано», — заявил политолог.

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press Российско-финляндская граница

Какие еще страны депортируют россиян

По информации вещателя Yle, в 2022 году из Финляндии депортировали почти две тысячи иностранцев. Больше всего решений о выдворении было вынесено в отношении граждан России из-за отказа в предоставлении вида на жительство или убежища, незаконного пребывания в стране или совершенных преступлений.

По данным Анатолия Бублика, главы правозащитного проекта по адаптации и интеграции соотечественников, вернувшихся в Россию, более 130 тысяч русских находятся под угрозой высылки из стран ЕС. В основном речь идет о прибалтийских странах. Согласно данным Евростата, в 2023 году из Латвии депортировали 170 уроженцев России, из Литвы — 395, из Эстонии — еще 235 человек.

В январе в МВД Латвии заявили о планах выслать более 1,1 тысячи россиян, которых обвинили в несоблюдении миграционного законодательства. В ведомстве отметили, что они якобы не подали документы на получение ВНЖ.

Показательным стал случай с российским военным пенсионером Борисом Катковым. Рига обвинила 82-летнего мужчину в создании угрозы нацбезопасности. Будучи председателем Латвийско-российской ассоциации сотрудничества, он активно участвовал в судьбе многих соотечественников, помогал им интегрироваться в республике, реализовывал медицинские и учебные проекты. После высылки из Латвии, где у него остались жена и дети, пенсионер вернулся в Россию.

Как защитить россиян за рубежом

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД и Советом по правам человека подготовить предложения по репатриации соотечественников, которым за границей грозит депортация. Поручение должно быть выполнено до 1 июля.

Россия также призвала ООН защитить права русскоязычного населения в Европе. В конце марта делегаты РФ заявили на 55-й сессии Совета ООН по правам человека, что в Прибалтике вопреки международным конвенциям подогревают ненависть к русскому языку и принимают циничные решения о депортации русских, в том числе пожилых людей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Политика террора против собственных русских в Европе — это удар по правочеловеческим обязательствам самой Европы и существенный фактор риска подрыва безопасности на всем европейском пространстве», — сказал представитель делегации, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Ткаченко отметил, что для содействия русскоязычным гражданам за рубежом нужно наладить работу диппредставительств РФ. По его словам, юристы и дипломаты, специализирующиеся на защите прав человека, должны оказывать всю необходимую поддержку тем, кто подвергается притеснениям.

«Ситуация в Европе становится хуже с точки зрения экономики и отношений с Россией. По этой причине нам нужно готовиться к тому, что на родину поедет еще больше людей. Нужно обязательно создавать условия, чтобы их принять. Стоит объявить федеральную программу, в рамках которой будут решаться вопросы, связанные с возвращением русских домой», — заключил Ткаченко.

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