Финляндия временно остановила поставки электричества из России

Финляндия временно ограничила поставки российского электричества, сообщила государственная компания Fingrid. В письме финского оператора отмечается, что остановка электрического подключения произошла в ходе пусконаладочных работ на атомной электростанции «Олкилуото-3», расположенной на западе страны.

АЭС «Олкилуото-3» была испытана 24 апреля в 10:30, всё в сети работало по плану, — сказано в сообщении компании.

Ранее стало известно, что электросеть Fingrid запланировала сокращение импорта электроэнергии из России на треть с 24 апреля. В сообщении, опубликованном на официальном сайте компании, указано, что импортная мощность снизится с 1300 МВт до 900 МВт. Представители компании объяснили, что данное решение связано с обеспечением безопасности энергетической системы Финляндии.

Единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в России — компания «Интер РАО». Для российской генерирующей фирмы Финляндия стала основным рынком экспорта. Сотрудники «Интер РАО» пока воздержались от комментариев.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности страны в кратчайшие сроки отказаться от газа и нефти из России. По её словам, речь идёт не о годах, а о неделях или месяцах. При этом она отметила, что другим странам Евросоюза отказаться от российских энергоносителей сложнее. По её словам, для решения этого вопроса необходимо искать общеевропейские решения. Речь идёт не о совместном финансировании, а об активном поиске альтернативных источников энергии, заключила Марин.