Финляндия возобновит грузоперевозки с РФ спустя три дня после их отмены

Финская компания VR Transpoint, координирующая грузоперевозки по железным дорогам Финляндии, начинает принимать поезда из РФ с 30 марта. Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании, причиной ранее объявленного прекращения грузоперевозок стали санкции Великобритании в отношении РЖД, однако выяснилось, что они не затрагивают соглашения, заключённые VR.

Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания VR прекратила с 27 марта движение товарных составов в сторону России и перестала принимать грузовые поезда из РФ. Все товарные вагоны, которые сейчас находятся в Финляндии, возвратят в Россию. В VR заявили, что обязаны соблюдать санкции, введённые Западом. Кроме того, на неопределённое время прекращается движение пассажирского поезда Allegro, который курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

В ответ на это российские железные дороги прекратили отправку грузов в направлении Финляндии с 26 марта и объявили об увеличении экспортных перевозок по альтернативным направлениям. Так, в компании сообщили, что для расширения экспортных возможностей ведут переговоры с Китайскими железными дорогами по