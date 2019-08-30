https://static.news.ru/photo/f8d29134-cc7a-11e9-bfe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Финляндии с 1 сентября ужесточили требования для предоставления россиянам «шенгена».

Теперь граждане РФ должны при подаче заявления на въезд предоставить пакет документов, соответствующий требованиям Евросоюза. В частности, подтверждать свои финансовые возможности, позволяющие путешествовать, придётся наличием проездных билетов, оплаченных бронирований и так далее. Полный перечень требований размещён на сайте МИД Финляндии.

Как писал News.ru ранее, Соединённые Штаты планируют прекратить пускать россиян на Гуам и Северные Марианские острова без виз. Раньше гражданин РФ мог посетить эти территории без дополнительных документов при поездке короче 45 дней и соответствии определённым критериям.