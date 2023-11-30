Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

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Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией, сообщили в правительстве европейской страны. Решение вступит в силу 24 января 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина Финляндии.

На основании статьи 14 соглашения любая из сторон может расторгнуть соглашение путем письменного уведомления другой стороны по дипломатическим каналам. Поскольку соглашение расторгнуто по инициативе другой стороны, отмене подлежит только постановление о введении соглашения в силу. Постановление вступит в силу 24 января 2024 года, одновременно с вступлением в силу расторжения соглашения, — указано в постановлении правительства.

20 октября премьер российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. МИД РФ сразу уведомил об этом Хельсинки. До этого стало известно, что сотрудники таможни Финляндии не разрешили въезд в страну 157 автомобилям с российскими номерами на границе с Ленинградской областью.

28 ноября власти в Хельсинки приняли решение закрыть все КПП на границе с Россией для просителей убежища, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Ограничения начнут действовать с 30 ноября, когда будет закрыт последний КПП «Рая-Йоосеппи».

Ранее в Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что страна готова закрыть границу с Россией из-за ситуации с мигрантами. Таллин расценивает ее как «гибридные атаки».