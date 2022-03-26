Финляндия приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Финляндская государственная железнодорожная компания VR решила приостановить грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за антироссийских санкций, сообщает Yle. По информации издания, компания с 27 марта прекратила движение товарных составов в сторону России, также VR перестанет принимать грузовые поезда из России.

Все товарные вагоны, которые сейчас находятся в Финляндии, возвратят в Россию.

С 28 марта на неопределённое время прекращается движение поезда Allegro, который связывает Хельсинки и Санкт-Петербург. Министр по европейским делам и управлению собственностью Титти Туппурайнен объяснил, что эксплуатация этого поезда более нецелесообразна.

Allegro является единственным поездом, на котором можно добраться из России в Евросоюз. Ежедневные поезда между Хельсинки и Петербургом ходили с декабря 2010 года.