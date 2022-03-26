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Финляндия приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией

14:32, 27 марта 2022
Финляндия приостановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Финляндская государственная железнодорожная компания VR решила приостановить грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за антироссийских санкций, сообщает Yle. По информации издания, компания с 27 марта прекратила движение товарных составов в сторону России, также VR перестанет принимать грузовые поезда из России.

Все товарные вагоны, которые сейчас находятся в Финляндии, возвратят в Россию.

С 28 марта на неопределённое время прекращается движение поезда Allegro, который связывает Хельсинки и Санкт-Петербург. Министр по европейским делам и управлению собственностью Титти Туппурайнен объяснил, что эксплуатация этого поезда более нецелесообразна.

Allegro является единственным поездом, на котором можно добраться из России в Евросоюз. Ежедневные поезда между Хельсинки и Петербургом ходили с декабря 2010 года.

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