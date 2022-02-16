Финляндия повысила уровень готовности армии из-за ситуации вокруг Украины

Власти Финляндии повысили уровень внутренней готовности военных до отметки «B» на фоне сообщений о «вторжении» России на Украину, передаёт телерадиокомпания Yle. По словам представителя Минобороны страны, полковника Торсти Астрена, данным решением будет усилена охрана и надзор, а также привлечён личный состав для наблюдения за оперативной обстановкой.

Он добавил, что уровень «B» оценивает степень угрозы на два балла из четырёх. По данной шкале пункт «А» означает самую низкую опасность, а пункт «D» — самую высокую. Как заявил председатель комитета финского парламента по обороне Илкка Канерва, данное решение связано с сообщениями о «вторжении» России на Украину.

Да, это знак того, что мы следим за развитием ситуации и осознаём, какие процедуры следует использовать здесь в будущем, — сказал Канерва.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна сохраняет за собой возможность подать заявку на присоединение к НАТО. По его словам, принятие такого решения будет зависеть от реальной обстановки, учитывая изменения, происходящие в сфере безопасности в международном контексте.