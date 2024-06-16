Финляндия попросила Китай повлиять на Путина Yle: президент Финляндии призвал Китай повлиять на Россию в конфликте с Украиной

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Александр Стубб

Китай способен сыграть важную роль в разрешении украинского конфликта, заявил журналистам на саммите в Швейцарии президент Финляндии Александр Стубб. По его мнению, Пекин может повлиять на президента России Владимира Путина в этом вопросе, передает Yle.

Я настоятельно призываю Китай, который мог бы повлиять на Путина, положить конец боевым действиям, — сказал Стубб.

Ранее The New York Times сообщила, что представители администрации президента США Джо Байдена опасаются, что взгляды председателя КНР Си Цзиньпина на роль страны в конфликте на Украине изменились. Согласно сведениям газеты, они переживают, что в дальнейшем Пекин будет сильнее поддерживать Москву.

Вместе с тем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на открытии конференции в Швейцарии сказал, что условия начала мирных переговоров с Украиной, предложенные президентом России, являются важным шагом на пути к решению конфликта вне зависимости от их содержания. Он подчеркнул, что саммит по Украине стал бы более результативным, если бы в нем участвовала Россия.

Однако финский президент не согласился с этой точкой зрения. Стубб отверг предложенную российским лидером мирную инициативу и выразил мнение, что Москва не имеет права указывать, какими средствами должен быть достигнут мир.