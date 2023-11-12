Финляндия получит израильскую систему ПРО «Праща Давида» Финляндия купила израильскую ПРО «Праща Давида» за €317 млн

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ракетная установка «Праща Давида»

Министерство обороны Израиля заключило соглашение с Финляндией на продажу израильской ПРО «Праща Давида» на €317 млн, передает The Times of Israel. В оборонном ведомстве еврейского государства назвали подписание документа историческим моментом. Отмечается, что на церемонии подписания присутствовал посол Финляндии в Израиле.

Глава Минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы «Праща Давида» в Финляндию. Стоимость соглашения оценивается в 1,3 миллиарда шекелей (примерно €317 млн), — сказано в сообщении.

Как уточнило издание, «Праща Давида» производства компании Rafael способна перехватывать ракеты на дальности 40–300 километров. Система эксплуатируется в Израиле с 2017 года и составляет средний уровень возможностей многоуровневой противоракетной обороны.

О том, что Финляндия может приобрести ПРО «Праща Давида» СМИ писали еще летом. Тогда американское издание Military Watch отмечало, что израильские системы ПРО, которые считаются на Западе преемниками комплекса Patriot, могут быть развернуты на территории стран НАТО. Однако, по их мнению, российские военные уже имели возможность неплохо изучить систему и ее технические характеристики.

Журналисты пояснили, что что если сделку по продаже системы ПРО Финляндии одобрят США, то в дальнейшем она может появиться и в других странах Североатлантического блока. Однако в условиях, когда российским военным многое известно об этом оружии, его оборонная эффективность для стран Альянса вызывает сомнения.