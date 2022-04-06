Финляндия подтвердила задержание российских предметов искусства

Таможня Финляндии подтвердила задержание российских предметов искусства на более чем €42 млн евро. Они были внесены в санкционные списки, сообщил представитель таможни Сами Ракшит. Его слова приводит РИА Новости.

В выходные были задержаны три груза предметов искусства. Стоимость первого груза заявлена в размере 10 миллионов евро, второго – 26 миллионов евро, а третьего – более 6 миллионов евро, <…> произведения искусства внесены в список экспортных санкций, — цитирует его агентство.

Отмечается, что речь идёт о грузовиках, в которых находились бoлее чем 200 картин из Эрмитажа и Третьяковской галерeи, которые участвовали в выставках в Милане «Гран Тур. Мечта об Италии от Венeции до Помпей» и «Форма бесконечности» в Удине. Кроме того, в число экcпонатов входят художественные произведения ГМИИ им. А. С. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тибa.

Как сообщалось, законодательство европейских стран гарантирует возврат произведений искусства, однако всё чаще звучит мнение, что в экстраординарных условиях европейцы могут нарушить эти правила. В связи с этим в Совете по правам человека при президенте РФ занялись подготовкой обращения о необходимости защитить российские шедевры.