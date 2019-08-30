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Финляндия намерена ограничить импорт ягод из России из соображений безопасности. Цель нововведения — защитить европейские растения от заболеваний и вредителей.

Ввоз ягод из России осложнится: чтобы провезти их через таможню, будет необходим фитосанитарный сертификат, — сообщает финская государственная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на директиву Евросоюза.

Обязательному сертифицированию подлежат черника, брусника, голубика, клюква, клубника, чёрная смородина, крыжовник и малина. Нововведение вступит в силу с1 4 декабря. До этого дня будет действовать так называемый переходный период.

Как отмечает РИА Новости , в настоящее время из России в Финляндию для личного потребления можно ввозить до 3 килограмм ягод без фитосанитарного сертификата.

Ранее News.ru писал, что Россельхознадзор отменит запрет на поставки арахиса из США. Это произойдёт 26 августа. Причиной отмены ввоза в 2015 году стало повышенное содержание кадмия в продукте.