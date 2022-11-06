Полиция Финляндии нашла следивший за отправкой российского топлива дрон

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Полиция Финляндии разыскивает владельца беспилотника, который следил за операцией отправки российского ядерного топлива в Братиславу из аэропорта финского города Лаппеенранта. Сам дрон 5 ноября нашли сотрудники органов правопорядка, передает РИА Новости.

Пока дело квалифицировано как нарушение правил авиации, однако если владельца найдут, то ему грозит крупный штраф.

Гражданам России в Финляндии запрещено пользоваться любыми беспилотниками. Ограничение было введено в связи с санкциями на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» подбил украинский корабль в акватории Днепра. В Сети появилось видео с моментом атаки. На записи можно заметить, как модернизированный беспилотник попадает в катер ВМС Украины. После удара судно задымилось. Съемка велась с разведывательного БПЛА.