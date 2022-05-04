Финляндия назвала фейком данные о «переброске танков» к границе с Россией

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Представители сухопутных войск Финляндии (Arrow 22) назвали фейком сообщения о «переброске танков» к граничащим с Россией территориям. Ранее в сети распространилось видео, на котором запечатлена транспортировка финской бронетехники. По версии пользователей Telegram, военные объекты якобы направили в сторону российской границы, пишет РИА Новости. Однако в пресс-службе финской пехоты объяснили, что бронетехнику транспортировали в город Ниинисало (402 км до границы с РФ) и Сякюля (392 км до границы с РФ) для последующего прохождения механизированных учений.

В сети распространилось видео, на котором утверждается, что видна переброска танков к финским границам. Заявление на видео не соответствует действительности. Перемещение техники связано с армейскими механизированными учениями Arrow 22. Учения проходят в Ниинисало и Сякюля, — сказано в сообщении.

На официальном сайте Минобороны Финляндии уточняется, что в данных учениях также примут участие военные Великобритании, Латвии, США и Эстонии.

Ранее правительство Молдавии назвало фейком опубликованную в соцсетях информацию о приближающейся колонне бронетехники Румынии к своим границам. В Telegram-канале местных властей (Prima sursa) рассказали о встречном опровержении данных сообщений со стороны Минобороны Румынии.