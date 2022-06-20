Финляндия откроет границу для российских туристов Финляндия откроет границу с Россией для туризма с 30 июня

Фото: Jussi Nukari/Global Look Press

МВД Финляндии сообщило о намерении открыть границу с Россией и другими странами для туризма. Ожидается, что с 30 июня поездки можно будет совершать без ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, поскольку медицинских оснований для таких мер на внешних границах больше нет, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня. Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы. Органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет никаких медицинских оснований для ограничений на внешних границах, — сообщается на сайте.

21 мая аналогичное решение было принято в Испании, открывшейся для туристов из России и других стран, не входящих в зону Евросоюза и Шенгена. Тем не менее для того, чтобы отправиться в путешествие, необходимо не только иметь при себе шенгенскую визу, но и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Власти Греции открыли границы государства 14 мая. Теперь в страну смогут приезжать и туристы, которым не нужно будет проходить карантин. В Министерстве туризма страны пообещали, что гостей страны ждёт безопасный отдых. Правительство ввело ограничения на фоне пандемии коронавируса полгода назад, однако сейчас они уже все отменены. В частности, в стране открыли музеи, а местным гражданам можно свободно перемещаться между регионами.