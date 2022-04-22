Финляндия на треть сократит импорт электроэнергии из России

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Часть улицы Коруновачни в шестом районе Праги, на которой расположено посольство РФ в Чехии, переименована в улицу Украинских Героев. Руководители мэрии и муниципалитета района Прага-6 установили там таблички с новым названием, пишет издание aktualne.cz.

Мы собрались здесь, чтобы отметить невероятное мужество украинских бойцов, которые защищают не только Украину, но и всю Европу, — заявил инициатор переименования, представитель муниципалитета Либор Бездек. В церемонии установки приняли...