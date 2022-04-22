Финляндия на треть сократит импорт электроэнергии из России
Захар Чайченко
Захар Чайченко
14:46, 22 апреля 2022
Линии электропередачиФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Финская электросеть Fingrid запланировала сокращение импорта электроэнергии из России на треть с 24 апреля. В сообщении, опубликованном на официальном сайте компании, указано, что импортная мощность снизится с 1300 МВт до 900 МВт. Представители компании объяснили, что данное решение связано с обеспечением безопасности энергетической системы Финляндии.
Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке, — сообщили представители компании.
Единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в России — компания «Интер РАО». Для российской генерирующей фирмы Финляндия стала основным рынком экспорта. Сотрудники «Интер РАО» пока что воздержались от комментариев.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности страны в кратчайшие сроки отказаться от газа и нефти из России. По её словам, речь идёт не о годах, а о неделях или месяцах. При этом она отметила, что другим странам Евросоюза отказаться от российских энергоносителей сложнее. По её словам, для решения этого вопроса необходимо искать общеевропейские решения. Речь идёт не о совместном финансировании, а об активном поиске альтернативных источников энергии, заключила Марин.