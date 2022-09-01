Финляндия испугалась победы России в спецоперации на Украине Финский депутат Халла-ахо: победа России на Украине опасна для имиджа Запада

Фото: МО РФ

Победа России в специально военной операции (СВО) на Украине станет ударом для имиджа Запада. Такое мнение высказал в интервью изданию Yle глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо. По его словам, успехи Москвы покажут миру, что она может одна взять верх над коллективным Западом, включая США и Евросоюз. При этом парламентарий назвал Россию «развивающимся сельскохозяйственным обществом».

Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь? — задал вопрос Халла-ахо.

Он также подчеркнул, что США и Европа однозначно выбрали сторону, за которую они выступают, в связи с чем Украина получает военную, экономическую и политическую помощь.

Ранее стало известно, что финская компания Wihuri Group запретила продавать технику для уборки улиц, оставшуюся на российских складах. При этом компания не делала никаких официальных заявлений об уходе с российского рынка.

Также сообщалось, сколько потеряла Финляндия из-за отмены поездов в Россию. Финский железнодорожный оператор VR потерял €39,9 млн после отмены поездов Allegro, которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки.