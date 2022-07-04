Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО за один раунд

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Финляндия и Швеция начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО, сообщает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении альянса. Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства. 5 июля будет подписан протокол о вступлении.

Финляндия и Швеция завершили 4 июля переговоры о вступлении в НАТО в соответствии с договоренностью на саммите НАТО в Мадриде [28-30 июня]. Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО, — отмечается в заявлении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал предстоящий прием в Альянс Финляндии и Швеции «сигналом» российскому президенту Владимиру Путину. По его словам, дверь в блок для новых стран останется открыта, что противоречит целям главы РФ, который предложил соглашение о европейской безопасности. Теперь, по словам Столтенберга, Россия лишь «получит больше НАТО» возле своих границ.