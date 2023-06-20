«Финансовая система нового мира»: Мадуро о приеме карт «Мир» в Венесуэле Президент Венесуэлы: с внедрением системы «Мир» создается финансовая система нового мира

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна с внедрением у себя российских банковских карт «Мир» участвует в создании финансовой системы нового мира, передает РИА Новости. Глава государства добавил, что против Венесуэлы были введены «жестокие, несправедливые и преступные санкции».

В мире появляются новые платежные системы. Венесуэла подверглась жестоким, несправедливым и преступным санкциям, нас пытались изолировать в денежном и финансовом отношении. Теперь мы строим новые платежные системы, новые финансовые системы, новые денежные системы нового мира, — сказал Мадуро.

Он назвал слова главы Центробанка страны Каликсто Хосе Ортега Санчеса о начале приема карт «Мир» «радостной новостью».

Ранее сообщалось, что китайская платежная система UnionPay стала лидером по объему транзакций. На UnionPay пришлось 40,03% всех транзакций, на Visa — 38,78%. Таким образом, система из КНР впервые обогнала на рынке дебетовых карт до недавних пор стабильно удерживавшую лидерство систему Visa. Эксперты связали такие изменения на рынке с замедлением показателей внутреннего валового продукта США и ростом экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Также повлиял на ситуацию уход западных игроков из России.