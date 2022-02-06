Financial Times: США и ЕС ещё не согласовали санкции против России

Соединённые Штаты и Европейский союз не могут определиться со списком компаний и продукции, которые войдут в пакет антироcсийских санкций из-за возможного вторжения РФ на Украину, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что официальные лица США и ЕС планируют завершить разработку мер по ограничению экспорта в Россию ключевых технологий, которые производят западные компании.

Ранее сообщалось, что США планируют запретить экспорт в Россию смартфонов, деталей для самолётов и автомобилей и других товаров. Кроме того, возможен вариант блокировки конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты. Наиболее значимой мерой называлось отключение Москвы от международной платёжной системы SWIFT, но, по мнению аналитиков, это нанесёт удар по простым гражданам.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в том случае, если Россия совершит нападение на Украину, против неё будут приняты новые санкции Евросоюза, они будут касаться сферы высоких технологий.

Также сообщалось, что власти США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с Украиной. В сенате считают, что санкции можно ввести в качестве превентивной меры.