«Финальный аккорд»: дипломат высказался о резолюции ЕП по выборам в России Дипломат Логинов: резолюция ЕП о выборах стала финалом антироссийской песни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резолюция Европарламента на тему прошедших в России президентских выборов стала финальным аккордом его «антироссийской песни», заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. По его мнению, эта тема поднималась на протяжении пяти лет, передает РИА Новости.

Резолюция на тему состоявшихся выборов президента России стала для проголосовавших за нее евродепутатов своего рода финальным аккордом их «антироссийской песни», которая в различных вариациях звучала на протяжении всего пятилетнего легислатурного периода. На сей раз беспомощная злость наложилась на весеннее обострение, — отметил дипломат.

Ранее член Европарламента от Швеции Элен Фрицзон предложила маркировать происхождение нефти и газа, чтобы не допустить поставки из России. В своем обращении к Еврокомиссии она отметила, что антироссийские санкции до сих пор удается обойти, из-за чего российские топливо и нефть попадают на рынки Европы. Фрицзон подчеркнула, что обходу санкций «необходимо положить конец».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Запад не обращает внимание на условности при введении санкций. При принятии новых ограничений недружественные страны действуют гибко и избирательно, потому что при полном отказе от российской продукции невозможно сохранить конкурентоспособность. Так представитель Кремля ответил на разрешение правительства Канады использовать компании Airbus российский титан.