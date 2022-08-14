Философ Хомский рассказал, как решить конфликт на Украине Философ Хомский предложил два пути решения конфликта на Украине

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении

Военный конфликт на Украине можно решить двумя способами: либо сесть за стол переговоров и найти компромиссы, устраивающие как Киев, так и Москву, либо продолжить эскалацию с опасными последствиями, указал американский философ и лингвист Ноам Хомский в интервью Die Welt. По его мнению, второй вариант грозит не только Украине, но и Западу в целом.

Есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический подразумевает продолжение эскалации с потерями и жертвами. <...> Другой вариант — перестать саботировать дипломатию и прийти к мирному соглашению, удовлетворяющему интересы обеих сторон, — заявил Хомский.

При этом издание отмечает, что Хомский осуждает действия России, но считает Запад ответственным за сложившуюся ситуацию, поскольку он проигнорировал требования Москвы.

В июне Хомский предположил, что США настроены продолжать вредить России. Он напомнил, что Вашингтон и до начала спецоперации отказывался вести с Россией диалог по безопасности и активно последние восемь лет вооружал Украину. Кроме того, он указал, что тогда же стали предприниматься шаги по интеграции страны в НАТО, что совершалось «сознательно с целью провокации».

До этого публицист назвал безумием цензуру в США, которая касается слов российских представителей. Он подчеркнул, что в американском инфополе замалчивается информация о ситуации на Украине, не совпадающая с мнением Белого дома, даже та, которая может помочь в решении кризиса.